Koronavirüs tedavisi gören CHP'li Başkan yoğun bakıma alındı
Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Manisa'da, kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim tarihinde Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tetkiklerin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bilgin’in, şikayetlerinin artması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili Saruhanlı Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyuna Duyurulur:
Yoğun bakıma, yakın monitörizasyon ve tedbir amaçlı alınan Başkanımız Zeki Bilgin’in tedavisi Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Genel durumu iyi olan Başkanımızın tez zamanda taburcu olması dileğiyle.”
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