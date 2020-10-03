Koronavirüs tedavisi gören Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dün Covid-19’a yakalanmış, Trump tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.
"ONLARIN YARDIMIYLA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Trump, şunları söyledi:
“Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, hemşireler ve diğer herkes mükemmel. Benzer şekilde inanılmaz kurumlardan onlara katılanlar da harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum."
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