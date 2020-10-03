Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırıldı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 01:14

Reuters Trump Çarşamba gününden bu yana karantinada.

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle Walter Reed Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Trump'ın burada birkaç gün kalacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüleceği belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada ise Trump'ın hafif semptomlar geçirse de görevinin başında olduğu duyurulmuştu.

Trump ile birlikte eşi First Lady Melanie Trump'ın test sonucu da pozitif çıkmış, çift kendilerini Çarşamba günü Beyaz Saray'da 14 gün karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın testleri ise negatif çıkmıştı.