Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra hastaneye kaldırıldı. Trump ve eşi Melania, Çarşamba gününden bu yana karantinadaydı.
Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle Walter Reed Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Trump'ın burada birkaç gün kalacağını söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüleceği belirtildi.
Daha önce yapılan açıklamada ise Trump'ın hafif semptomlar geçirse de görevinin başında olduğu duyurulmuştu.
Trump ile birlikte eşi First Lady Melanie Trump'ın test sonucu da pozitif çıkmış, çift kendilerini Çarşamba günü Beyaz Saray'da 14 gün karantinaya almıştı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın testleri ise negatif çıkmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...