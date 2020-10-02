Koronavirüs testi sırasında kafatası delindi
ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadının koronavirüs sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi. Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanlardan sadece oral sürüntü alınması gerektiğini söyledi.
ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi.
Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayımlandı.
Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.
Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.
"BAZI HASTALAR İÇİN SADECE ORAL SÜRÜNTÜ ALINMALI"
Haber Global'in haberine göre, vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.
Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.
Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.
Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Covid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.
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