Koronavirüse yakalanan Alper Taş hastaneye yatırıldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Sol Parti temsilcisi Alper Taş, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanı ve Sol Parti temsilcisi Alper Taş'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetleri olan Alper Taş’a perşembe günü yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Taş, dün tedavisinin evde devam ettiğini açıklamıştı.
Yapılan tetkiklerde akciğerinde lezyon saptanan Taş, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldı. Durumunda bir olumsuzluk saptanmayan Alper Taş’ın gözlem amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Taş'ın eşi Füsun Taş'ın da virüs testinin pozitif olduğu ancak belirti göstermediği için evinde karantina altında olduğu belirtildi.
(Duvar)
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