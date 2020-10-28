Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt isyan etti: Helal ederseniz insan değilsiniz

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'yi ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nı eleştirdiği için partiden ihraç ettiği Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Enginyurt yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir hastanesinde yattığımı duyarak arayan, soran, mesaj atan, sıkıntımızı paylaşan bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Telefonlara cevap veremediğim dostlar hakkını helal etsin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

EŞİ VE OĞLU DA TEDAVİYE ALINDI

Yaptığı bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşımda bulunan Enginyurt, eşinin, oğlunun ve danışmanının da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını aktardı ve "Takdir Yüce Allah'ın" dedi.

'HELAL EDERSENİZ İNSAN DEĞİLSİNİZ'

Paylaşımında sitemde de bulunan Enginyurt, "Lakin bir geçmiş olsunu çok görenleri Allah'a havale ediyorum Ne kininiz varmış be? Hakkım varsa helal ettim, sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz. Gün ola, harman ola" ifadelerini kullandı.