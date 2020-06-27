Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Maçoğlu'ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum" dedi.
Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Maçoğlu, "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yüreği bizimle, ailemle olan herkese sonsuz teşekkür..." ifadelerini kullandı.
Maçoğlu, 22 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin başladığını duyurmuştu.
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