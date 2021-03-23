Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Peki usta sanatçının sağlık durumu nasıl?

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 13:09
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Usta oyuncu Nuri Alço'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. 

69 yaşındaki Nuri Alço'nun bir haftadır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

"HERKÜLÜM BENİM"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.

Kaynak: TV 100


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