Koronavirüsten iki sağlıkçı daha yaşamını yitirdi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 16:43

TTB sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Mersin Tarsus'ta görev yapan Eczacı Sıtkı Aslan'ı Cocid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."

"İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."



