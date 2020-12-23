Koronavirüsten iki sağlıkçı daha yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mersin Tarsus'ta görev yapan eczacı Sıtkı Aslan ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 16:43
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 TTB sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Mersin Tarsus'ta görev yapan Eczacı Sıtkı Aslan'ı Cocid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."

"İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."



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