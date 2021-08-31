Koronavirüsü “aldatmaca” olarak gören aşı karşıtı virüsten hayatını kaybetti
Temelsiz komplo teorisi QAnon'ın yayılmasını sağlayan Robert David Steele Covid-19’dan hayatını kaybetti.
Koronavirüsü “aldatmaca” olarak adlandıran ilk kişi olduğunu iddia eden eski bir CIA görevlisi ve komplo teorisyeni olarak bilinen Robert David Steele, virüsten hayatını kaybetti.
QAnon destekçileri arasında yer alan ve komplo teorisinin yayılmasını sağlayanlar biri olan aşı karşıtı Steele’in bu ayın başlarında koronavirüsten hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Steele 17 Ağustos tarihinde, “Bugün Covid dedikleri şey için test yaptırdım, pozitif çıkmasına rağmen aşı yaptırmayacağım ama sonuçta ciğerlerim çalışmıyor” notunu yayınlamıştı.
Eski CIA görevlisi, solunum cihazına bağlı görüntüsünü nota da eklemişti.
Kaynak: VİCE
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Cemil Çiçek: Yüce Divan’a Gitmeliydiler
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- Ferhan Şensoy'u yitirdik
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- Ev almak isteyenleri uyardı
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti