Koronavirüsü “aldatmaca” olarak gören aşı karşıtı virüsten hayatını kaybetti

31 Ağustos 2021 Salı, 17:05

Koronavirüsü “aldatmaca” olarak adlandıran ilk kişi olduğunu iddia eden eski bir CIA görevlisi ve komplo teorisyeni olarak bilinen Robert David Steele, virüsten hayatını kaybetti.

QAnon destekçileri arasında yer alan ve komplo teorisinin yayılmasını sağlayanlar biri olan aşı karşıtı Steele’in bu ayın başlarında koronavirüsten hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Steele 17 Ağustos tarihinde, “Bugün Covid dedikleri şey için test yaptırdım, pozitif çıkmasına rağmen aşı yaptırmayacağım ama sonuçta ciğerlerim çalışmıyor” notunu yayınlamıştı.

Eski CIA görevlisi, solunum cihazına bağlı görüntüsünü nota da eklemişti.

Kaynak: VİCE