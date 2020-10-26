26 Ekim 2020 Pazartesi, 13:39

Koronavirüsten en fazla etkilenen takımlardan biri olan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, her hafta en az 6-7 oyuncudan faydalanamadıklarının altını çizerek, “Koronavirüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay” dedi.

TFF 1. Lig’de başı koronavirüs ile belada olan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam durum değerlendirmesi yaptı. Ligin 2. haftasından itibaren an az 6-7 oyuncudan Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle faydalanamadıklarının altını çizen Sağlam, takımına ve kadrosuna güvendiğini belirterek, kötü süreci en az hasarla geçtiklerini ifade etti.

Yaşanan talihsizlikler nedeniyle her hafta sıfırdan takım yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Son maçta Boli ve Tomene’den sakatlık yüzünden faydalanamadık. Yalçın Kılınç, Buğra Çağıran, Gökhan Alsan ve Plumain’in korona virüse yakalandığı için aramızda olmayışı nedeniyle Ankara Keçiörengücü maçında 6 oyuncumuzdan faydalanamadık. Bu senaryonun ligin 2. haftasından beri devam etmesi bizi çok olumsuz etkiledi. Her hafta yeni bir kadro yapmak, her hafta 6-7 oyuncuyu değiştirip, maçı oynamak çok kolay bir iş değil. Maalesef bu süreci bir şekilde geçirdik. Sıkıntılar ve çok büyük problemlerle geçirdik. 7 maç sonunda geldiğimiz nokta ve aldığımız puan bence çok önemli. Dışarıdaki insanlar içeride neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Bazen haksız eleştiri yapıyorlar. Durumumuzu izah ediyorum. İlk hafta zaten takım tam değildi. 2. haftadan itibaren her hafta ortalama 7 oyuncudan mahrum oynamak kolay değil. Bir hafta oynuyorsunuz, haftaya tekrar takımı bozuyorsunuz, sıfırdan bir takım yapıyorsunuz. O hafta bitiyor, yeniden başlıyorsunuz, sıfırdan yeni bir takım yapıyorsunuz. Buna rağmen oyuncuların performansından ve mücadelesinden memnunun. Daha güzel olacağına inanıyorum. Ben takımımı biliyorum, kadromu biliyorum. O yüzden çok da endişe duymuyorum” diye konuştu.