Koronavirüsü bırak kupaya bak!
Trabzonspor’un İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Trabzonspor’un İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Saat 21.30’da başlayan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmasını gece geç saatlerde olmasına rağmen coşku ile kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan çok sayıda taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında da kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
Kutlamalarda pandemi ve koronavirüs korkusu bir kenara bırakıldı.
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