Koronavirüsü 'yavaşlatan' koşullar tespit edildi
ABD'li bilim insanları, hava sıcaklığı ve diğer hava koşullarının koronavirüsün yayılmasını nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturdu. Artı 11 derecenin yayılmayı yavaşlattığı belirlendi. Morötesi ışınlar da vakalardaki artış hızını kesiyor.
Science Daily sitesinin aktardığına göre Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının Kovid-19 salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu.
Habere göre araştırmacılar,
ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD'deki günlük yeni Kovid-19
vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi
ışınları ile olası bağını analiz etti.
YAYILIM AZALIYOR
Yapılan çalışma, hava
sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının
gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün
bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.
Bununla birlikte sıcak
havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu
saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında
gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden
koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.
MORÖTESİ
IŞINLAR VAKALARDAKİ ARTIŞ HIZINI KESİYOR
Araştırmanın sonuçları,
morötesi ışınların da yeni Kovid-19 vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya
koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli
etkisi olmadığını gösterdi.
Araştırma ekibinden Shiv T.
Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında
tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sehra, yaptıkları
araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin yeni
tip koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu
vurguladı.
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