Koronavirüsün gerçek bilançosunu açıkladı: 'Sağlık Bakanı artık bu işleri bıraksın'
CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıklar Uzmanı Mustafa Adıgüzel, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve can kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.
CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıklar Uzmanı Mustafa Adıgüzel, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve can kayıplarının gizlendiğini öne sürerken, "16 bin yeni vakamız vardır. Bakan bir sıfır atmaktadır. Türkiye'de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye'nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir. Bu da, Bakan'ın açıkladığı 285 bin rakamının yaklaşık dört katıdır. Türkiye'de her 40 kişiden birisi Covid ile tanışmış durumdadır" dedi.
TBMM'deki her 30 milletvekilinden birinin hasta olduğunu, hasta olup, tedavi gören belediye başkanları, siyasi parti liderleri bulunduğunu belirten Adıgüzel, Türkiye'de her apartmana Covid-19'un girdiğini söyledi.
"SAĞLIK BAKANI, BU İŞLERİ ARTIK BIRAKMALIDIR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik eleştirilerde bulunan Adıgüzel, "Sağlık Bakanı, 'bugün ne verelim' diye düşünüp taşınıp bir sayı belirleyip, onu da Twitter'da yayınlamaktan öteye gitmeyen bir sağlık bakanıdır. Sağlık Bakanı, bu işleri artık bırakmalıdır" dedi.
Adıgüzel, Koca'nın açıkladığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, Adıgüzel, "Bu, Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın üyeleri, büyükşehir belediyeleri ve CHP'li belediyelerden aldığımız verilerle oluşturduğumuz bir tablodur" diyerek, kendisinin hazırladığı yeni tabloyu gösterdi.
"TÜRKİYE'NİN GENELİNDE VAKA SAYISI 980 BİN"
Bugünkü hasta sayısının 16 bin olduğunu öne süren Adıgüzel, her yapılan bin testin 150'sinin pozitif geldiğini ifade etti.
Koca'nın vaka sayılarında bir sıfırı attığını öne süren Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"16 bin yeni vakamız vardır. Bakan bir sıfır atmaktadır. Bu vefatlar da beş büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın salgının başından beri toplam vefat sayıları, belediyelerimizin kayıtlarında mevcuttur. Toplam vefat sayısı 8 bin 850'dir. Bu kentlerde 30 milyon insanımız yaşamaktadır. 30 milyon insanımızda 8 bin 850 ise bunu 82 milyon insanımızla oranladığımızda, Türkiye'de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye'nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir. Bu da, Bakan'ın açıkladığı 285 bin rakamının yaklaşık dört katıdır. Türkiye'de her 40 kişiden birisi Covid ile tanışmış durumdadır."
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