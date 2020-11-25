Koronavirüsün 'ilacını' Albayrak buldu!
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi, zeytin yaprağı çayını "koronavirüsün bulaşmasını engelleyen" bir tedavi yöntemi olarak manşetine taşıdı. Gazetenin bu "haber"i büyük tepki çekti.
Yüzbinlerce ölüme yol açan koronavirüs salgınına karşı gerek dünyada gerekse ülkemizde aşı ve diğer tıbbi tedavi çalışmaları devam ederken bilim dışı "çözüm"lerle halk sağlığını tehlikeye atan yayın faaliyetlerinin de sonu gelmiyor.
Bu furyanın yeni temsilcisi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi oldu. Gazete, bugünkü manşetine "koronavirüse karşı zeytin yaprağının faydalı olduğunu" iddia ettiği bir haberi taşıdı.
Gazetenin haberinde zeytin yaprağının koronavirüsü "sıfırlayan" etkisine örnek olarak Albayrak Grubu'na ait TÜMOSAN ve Varaka Kağıt fabrikalarında koronavirüse yakalanan işçilerden söz edildi.
Haberdeki ilgili bölümler şöyle:
"500 çalışanı olan TÜMOSAN Traktör fabrikası işçilerinin 94’ü koronaya yakalanmıştı. Yaklaşık 2 aydır her gün sabah akşam zeytin yaprağı çayı içirilen 500 TÜMOSAN çalışanı ve ailelerinde korona vakası sıfırlandı."
***
"Aynı deneme, Balıkesir’deki eski SEKA yeni Varaka Kâğıt Fabrikasında da yapıldı. Fabrikada çalışan 460 kişiye günde 3 defa zeytin yaprağı çayı ikram edildi. Sonuç yine şaşırtıcı oldu, vakalar sıfırlandı. Sadece 1 kişi kovid 19’a yakalandı, o personelin de zeytin yaprağı çayı içmediği belirlendi. "
Habere göre "zeytin yaprağı" formülü, İstanbul’daki 3 hastanede de denend ve denemelerle zeytin yaprağının kovide karşı önemli bir koruyucu (!) olduğu ortaya koyuldu.
"BİLİM HİÇE SAYILMIŞ"
Yeni Şafak'ın haberi sosyal medyada büyük tepki çekti. Haberi Twitter hesabında paylaşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"Yeni Şafak’ın “Koronaya karşı zeytin yaprağı” manşeti, halk sağlığını tehlikeye atan, haberciliğin hiçbir kuralına uymayan bir haber. Bilim hiçe sayılmış..."
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
Video Haberler
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'