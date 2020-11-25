Koronavirüsün 'ilacını' Albayrak buldu!

25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:30

Yüzbinlerce ölüme yol açan koronavirüs salgınına karşı gerek dünyada gerekse ülkemizde aşı ve diğer tıbbi tedavi çalışmaları devam ederken bilim dışı "çözüm"lerle halk sağlığını tehlikeye atan yayın faaliyetlerinin de sonu gelmiyor.

Bu furyanın yeni temsilcisi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi oldu. Gazete, bugünkü manşetine "koronavirüse karşı zeytin yaprağının faydalı olduğunu" iddia ettiği bir haberi taşıdı.

Gazetenin haberinde zeytin yaprağının koronavirüsü "sıfırlayan" etkisine örnek olarak Albayrak Grubu'na ait TÜMOSAN ve Varaka Kağıt fabrikalarında koronavirüse yakalanan işçilerden söz edildi.

Haberdeki ilgili bölümler şöyle:

"500 çalışanı olan TÜMOSAN Traktör fabrikası işçilerinin 94’ü koronaya yakalanmıştı. Yaklaşık 2 aydır her gün sabah akşam zeytin yaprağı çayı içirilen 500 TÜMOSAN çalışanı ve ailelerinde korona vakası sıfırlandı."

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"Aynı deneme, Balıkesir’deki eski SEKA yeni Varaka Kâğıt Fabrikasında da yapıldı. Fabrikada çalışan 460 kişiye günde 3 defa zeytin yaprağı çayı ikram edildi. Sonuç yine şaşırtıcı oldu, vakalar sıfırlandı. Sadece 1 kişi kovid 19’a yakalandı, o personelin de zeytin yaprağı çayı içmediği belirlendi. "

Habere göre "zeytin yaprağı" formülü, İstanbul’daki 3 hastanede de denend ve denemelerle zeytin yaprağının kovide karşı önemli bir koruyucu (!) olduğu ortaya koyuldu.

"BİLİM HİÇE SAYILMIŞ"

Yeni Şafak'ın haberi sosyal medyada büyük tepki çekti. Haberi Twitter hesabında paylaşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Yeni Şafak’ın “Koronaya karşı zeytin yaprağı” manşeti, halk sağlığını tehlikeye atan, haberciliğin hiçbir kuralına uymayan bir haber. Bilim hiçe sayılmış..."



