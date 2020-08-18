Koronavirüsün yeni mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir
Yeni tip koronavirüsün D614G mutasyonunun olumlu sonuçlanmış olabileceği belirtildi. Salgının yayılma hızının artarken, öldürücülük etkisinin azaldığına dikkat çekildi.
Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanı Paul Tambyah, yeni tip koronavirüsün geçirdiği mutasyon hakkında konuştu.
Paul Tambyah'a göre bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.
Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.
NTV'nin haberine göre, D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Covid-19 türü.
Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.
Video Haberler
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı