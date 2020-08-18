Koronavirüsün yeni mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir

18 Ağustos 2020 Salı, 09:21

Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanı Paul Tambyah, yeni tip koronavirüsün geçirdiği mutasyon hakkında konuştu.

Paul Tambyah'a göre bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.

Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.

NTV'nin haberine göre, D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Covid-19 türü.

Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.