Kötü yönetim, jeopolitik riskler, iç siyasi gerilim doları yeni zirvelere taşıyor
Türk Lirası’ndaki erime devam ediyor. Serbest piyasada dün dolar 7.8876 lira, Avro ise 9.2710 liraya kadar çıktı. Türkiye’nin risk primi de yeniden yükseldi.
Dolar/ TL, dün mali piyasalarda küresel risk iştahının canlı olmadığı bir ortamda özellikle jeopolitik endişelerle yükseliş yönünde hareket etti.
Merkez Bankası’nın 24 Eylül’deki faiz indirimi öncesi 7.72 liraya çıkan, bu indirim ve atılan diğer adımlarla 7.51 liraya kadar inen ve sonrası yeniden yükselişe geçen dolar, dün ise 7.88 lira düzeyinde yeni bir zirve daha oluşturdu.
CDS’LER YÜKSELDİ
Dolar/ TL 7.7913-7.8876 arasında hareket etti. Ayrıca TL, gelişmekte olan para birimlerinden ayrıştı. TL’de yaklaşık yüzde 0.6 değer kaybı, benzer para birimlerinde smd yüzde 0.8’e kadar artış oldu.
TL’de negatif ayrışmaya neden olan jeopolitik gelişmeler arasında son günlerde AB ile azalan tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, KKTC’deki gelişmeler ve S-400 sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor. Avro da 9.27 lira seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Türkiye’nin risk primi (CDS) de 9 baz puan artışla 511’e çıktı. Ayrıca Merkez Bankası’nın likidite adımlarıyla piyasaya sağlanan fonlamada faizler yükseliyor. Ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.45 olurken, geleneksel yöntemli repo ihalesinde de faiz yüzde 12.91’e çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi ise dün günü dalgalı bir seyir sonrası yüzde 0.11 düşüşle kapattı.
EYLÜL AYI LİDERİ
Öte yandan TÜİK’in dün açıklandığı “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Eylül 2020” raporuna göre, eylül ayında en yüksek aylık reel getiri, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Y-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yine, TÜFE ile indirgendiğinde Avro yüzde 2.17 ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 0.62 kazandırırken, BİST 100 endeksi yüzde 0.09, külçe altın yüzde 0.11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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