Köy Koop, İzmir zeytinyağını markalaştıracak

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:46

İzmir Köy-Koop Birliği 1960 yılından bu yana üretim yapan kooperatif ortaklarıyla ve Yeşil Mutabakat ilkeleriyle yeni bir zeytinyağı markası yaratmak üzere harekete geçiyor.

Köy-Koop çatısı altında olan 20 tarımsal kalkınma kooperatifinin ürettiği zeytinyağının artık tek bir marka çatısı altında üretilip pazarlanması yönünde karar aldıklarını söyleyen İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, “Üreticilerin zeytinyağını dökme olarak değil markalaşarak değerinde satılmasını sağlamak üzere yola çıkıyoruz” dedi. Zeytinyağı üretiminin yüzyıllardır bu topraklarda bir üretim ve mutfak kültürü haline geldiğini söyleyen Soyer, “İzmir sahip olduğu iklim ve zeytinlikleriyle önemli bir üretim hacmine sahip. Bununla birlikte, artan rekabet karşısında gerek üretim gerekse satış/pazarlama sürecinde görülen ve sürdürülebilirliği tehdit eden zorluklar/krizler, İzmir’in ve üreticilerimizin hak ettiği payı almasını kısıtlıyor. Biz adil ve sürdürülebilir üretim, en önemlisi de yoksulluğun önlenmesi için satış garantisini, bunun için de küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmeyi gerekli görüyoruz. İzmir Köy Koop Birliği olarak ulusal ve uluslararası pazarın durumu, üretimden nihai tüketiciye kadar tüm safhalarda verim ve pazarlama konularında birlikte hareket etmemizi gerektiriyor” dedi.

16 İLKE

Karşı karşıya kaldığımız Covid-19, afetler, iklim değişikliği, su krizi gibi tüm zorluklarla mücadele edebilmek için de bu bütüncül bakışa ihtiyaç olduğunu söyleyen Neptün Soyer, “Bu çerçevede İzmir Köy-Koop Birliği, en yeni yöntem ve uygulamaları benimseyerek insan sağlığı, çevre ve pazarın durumu çerçevesinde sürdürülebilir çözümler uygulamak üzere hareket ediyor. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gıda güvenliği kapsamında pek çok kanuni düzenleme yapılıyor ve bu düzenlemeler bizim üretim faaliyetlerimizde değişiklik doğuruyor. Buna ek olarak, Avrupa Birliği’nin 2020 yılında kabul ettiği ve pek çok alanda değişiklik yaratacak olan “Yeşil Mutabakat” düzenlemesi de hem kendi hedeflerimiz hem de satışlarımızı garanti altına almamız için şimdiden uyum sağlamamız gereken önemli bir alandır. Yeşil Mutabakat, 16 ana ilkeden oluşan bir düzenleme. Önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği tarafından Yeşil Mutabakat konusunda uygulama ilkeleri yayınlanacak ve bu da ülkelerin ilgili oda/birliklerinin bizim gibi üreticiler için daha detaylı sektörel analiz ve yol haritası belirlememizi sağlayacak. Ayrıca önümüzdeki dönemde Yeşil Mutabakat konularında açılan fonlardan yararlanabilmek üzere biz de Köy-Koop İzmir olarak takipte olacağız” şeklinde konuştu.