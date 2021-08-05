Köyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın ve müdahale anları kameraya yansıdı.
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Video / Gizay Arden Çelik
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.
Yurttaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı yurttaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.
Köyceğiz'deki yangın ve müdahale anları kameraya yansıdı.
Video / Gizay Arden Çelik
Video Haberler
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- İmar planları iptal edildi
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme