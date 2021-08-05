Köyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:12

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Video / Gizay Arden Çelik

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Yurttaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı yurttaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.



Köyceğiz'deki yangın ve müdahale anları kameraya yansıdı.



Video / Gizay Arden Çelik