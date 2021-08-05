Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Alevler dağlık alandan yükselmeye başladı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.
Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı. Alevler dağlık alandan yükselmeye başladı.
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