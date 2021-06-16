Köyceğiz'de zeytinliği satışa çıkan köylüler isyanda: "Muğla Muğla olalı böyle saldırı görmedi"

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:37

Muğla'nın Köyceğiz İlçesine bağlı Toparlar Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 1 milyon 106 bin metrekare büyüklüğündeki alanın açık artırmalı ihale yoluyla satışa çıkarılmasına köylüler tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, hafta başında Köyceğiz ziyareti sırasında İlçe başkanı Hüseyin Erol ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerde köylülerin isyanına tanık olduklarını belirtirtirken iktidarın vatandaşı değil rantı düşündüğünü söyledi. Süleyman Girgin, “arazileri bölgede yaşayan köylüler yıllardır ecrimisil ödeyip tarım ve zeytinlik, narenciye olarak kullanıyordu. Köylülerin belirlenen ihale bedellerini ödeme imkanlarının olmadığını, bölgede büyük bir rant söz konusu olduğunu” ifade ederek duruma tepki gösterdi.

"Vatandaşlarımızı mağdur eden ve hukuksuz olduğu açık olan söz konusu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?" diyen Girgin, konuyu Meclis’e taşıyarak soru önergesi verdi.

"ZEYTİNLİKLERE, NARENCİYE BAHÇELERİNE ADETA ÇÖKÜYORLAR"

Süleyman Girgin, yaptığı açıklamada, “Devleti çetelere teslim edenler; Köyceğiz’de vatandaşların yıllardır dikip büyüttüğü, vergisini, ecrimisilini ödediği zeytinlik, narenciye bahçesi ve iskan ettiği yerler TOKİ tarafından boş arazi gösterilip Ankara ve İstanbul’da satışa çıkarıyor. Vatandaşların zeytinliklerine, narenciye bahçelerine adeta çöküyorlar. Muğla Muğla olalı böyle saldırı görmedi. 'İstanbul’a ihanet ettik' diyen iktidar gözünü Muğla’ya dikti. Ne doğa, ne kıyı, ne tarım arazisi, ne orman gözünün yaşına bakmadan yandaşlar için, rant ve talan için Muğla’ya çöktü. Çekin ellerinizi Muğla’dan ve ülkemizden. Yandaşlarınızı değil yoksulları düşünün, her gün gelen zamlarla geçim derdine düşen insanları düşünün, gırtlağa kadar borca batmış esnafları düşünün. Beşli çeteyi doyurmaktan sokaktaki vatandaşa sıra gelmiyor. Sokaktaki vatandaşı düşünün.” dedi.

YÖRE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI

CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol da şu ifadeleri kullandı:

“Yörede yaşayan vatandaşımız, kardeşlerimiz mağdur. Yıllarca emek vererek alın teri dökerek birer cennete çevirdikleri zeytin bahçeleri, narenciye bahçeleri inşaat yapılmak için satılıyor. Oysa ki her biri birer cennet köşesi olan narenciye ve zeytin bahçeleri ve tarım arazileri sayesinde yöre halkı ailelerini geçindiriyor. Yöre halkının kullanıcısı olduğu bu araziler hem Köyceğiz’imizin doğal güzelliği ve hem de yöredeki ailelerin geçim kaynağı. İşte bu yüzden halkımızın yardım çağrısına yine sessiz kalmıyoruz. Ve diyoruz ki kardeşim yalnız değilsin! Kadimden bu yana kullandığınız arazilerin parsel parsel satılmasına engel olmak için her türlü yasal yolu kullanacağız ve mücadelenize haklarınızı birlikte savunmak için ortak olacağız. Adalet elbet bir gün tecelli edecek işte o güne kadar mücadelemiz birlikte ve omuz omuza sürecek.”