'Yaşamhak Otobüsü', mevsimlik tarım işçileri ile buluştu: "Bu çürümüş sistemi değiştireceğiz"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:38

Kadına yönelik şiddeti bitirmek ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatmak kararlılığı ile yollara düşen YaşamHak otobüsü, Adana'daydı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve CHP örgütü ile birlikte Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Çiçekli Köyü’nde kurulan çadır kenti ziyaret etti. 23 çadırda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mevsimlik tarım işçileri ile görüştü. Nazlıaka izlenimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

COVİD-19 SALGINI KARŞISINDA SAVUNMASIZLAR

İktidarın Covid-19 salgınına karşı her fırsatta maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yaptığına ama bunun gereğin yerine getirmediğine işaret eden Nazlıaka, "Bir zahmet gidip mevsimlik çalışan tarım işçilerini bir ziyaret etsinler. Onlar için maske ve su lüks tüketim kategorisinde" dedi.

Nazlıaka şu ifadeleri kullandı:

"İşçiler hastalık tehdidi yokmuş gibi çalışmaya zorlanıyor. Düzenli kontrol isteyen işçiler, tarlada ve çadırlarda sosyal mesafe kuralına uymalarının mümkün olmadığını söylüyor. Salgından korunmalarını sağlayacak önlemlerin olmamasına ek olarak, işçiler bir de kötü yaşam koşulları ile boğuşuyor. Çadırlarında halı, minder, yatak ve çocukların ders kitapları dışında bir şey bulunmuyor. Çamaşırı, bulaşığı ellerinde yıkamak zorunda kalan kadınlar, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanılamadığından yiyecekleri muhafaza etmekte de zorlanıyor. Görüştüğümüz kadınlar, banyo yapma imkanları olmadığını, önce tarla sonra da çadırlardaki işlerden fırsat bulduklarında su kaynatıp banyo yapabildiklerini anlattı. Çocuklarının çok sık hastalandığını belirtti. Adana’nın sıcağında, gün doğumundan güneş batana kadar çalıştıklarını ve karşılığında 80 TL yevmiye aldıklarını söyleyen işçiler 'Hava sıcak, çalışma şartları zor, aldığımız para hiç bir ihtiyacımızı gidermeye yetmiyor’ dedi.

BELEDİYE YARDIM EDİYOR AMA YETMİYOR

Ceyhan Belediyesi’nin tarım işçilerinin ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştığını, fakat belediyenin hizmetlerinin ve bütçesinin sosyal ve ekonomik güvence gibi sorunları çözecek merci olmadığını belirten Nazlıaka, “Ceyhan Belediye Başkanımız Hülya Erdem sayesinde temiz içme suyu ihtiyacını gidermek için adım atılmış. İnsanlar bu durumdan çok mutlu, temiz içme suyuna kavuşmanın büyük bir nimet olduğunu söylüyorlar. Temiz içme duyu dahi lüks… Sulak bir arazide yaşadıkları için sivrisinek, çok sayıda böcek, akrep ve yılanla iç içe yaşadığını söyleyen işçilerin ilaçlama talebi de yerine getirilecek. Fakat yağmur yağdığında çamur içinde kalan çadırlardan temiz banyo ve tuvalet hizmetine kadar yapılması gereken çok iş var. Bütün bu hizmetler sadece belediyeler ile sağlanamaz. Hükümetin ülkenin dört bir yanında yaşamaya çalışan mevsimlik tarım işçileri için sosyal güvence içeren politikalar üretmesi gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

EĞİTİMDEN UZAKLAŞAN ÇOCUKLAR

Nazlıaka, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

“Çadırda kalan onlarca çocukla sohbet ettim. Uzaktan eğitim sürecinde, eğitim hayatından tamamen koptuklarını gördüm. İnternetin olmadığı ortamlarda, tabletten söz dahi edilemez. İlk seçimlerde iktidara gelip, tüm çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız.

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvencesi yok. Hasta olmasına karşın aylardır hastaneye gidemediğini anlatan kadınlar ve çocuklar var. Bu güzel insanlar, yok sayıldıklarını düşünüyor. Haksız da sayılmazlar. Hükümet, yaşam koşulları, eğitim ve sağlık hizmeti için hiçbir adım atmayarak mevsimlik tarım işçilerini yok sayıyor.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiği gibi hemen seçim yapılmalıdır. Bu çürümüş sistemin değişmesinin tek yolu halkın iktidarıdır. Halkın partisi olarak iktidara geldiğimizde bu çürümüş sistemi değiştireceğiz. İnsanca yaşam herkesin hakkıdır!”



