Tarımda 'tükenmişlik sendromu': "Putin artık ‘niye Türkler un yapıp satsın, ben yapar satarım’ diyor"
Tarımı bitiren iktidar, gıda ve tahıl uzmanlarını Rusya’ya kaptırıyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye’nin her yıl 11 milyon ton buğday ithal ettiğine dikkat çekerek “İktidar, ‘Un ihracatı için buğday alıyoruz’ masalı anlatıyordu. Artık Rusya bunu kendisi yapıp kendisi satacak. Bunun için de Prof. Dr. Hamit Köksel’i transfer etti” dedi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarımın “tükenmişlik sendromu yaşadığına” dikkat çekti.
Parti olarak kuraklık haritası çıkardıklarını, Marmara dışında ülkenin kavrulduğunu ve hububat üretiminde en az yüzde 50 kayıp olduğunu vurgulayan Aygun, buna karşın TÜİK’in bitkisel üretim tahmininde yine “uçtuğunu” kaydetti.
Aygun, “Siz kimi kandırıyorsunuz? 19 milyon ton buğday üretimi olacakmış. Bu sene 15 milyon ton üretimi geçmez” dedi. Tarım ürünleri ithalatının da hızla arttığını hatırlatan Aygun, bugün raflarda Rus ayçiçek yağının satıldığını ifade ederek buğday ithalatı konusunda ilginç bir ayrıntıya sözlerinde yer verdi:
“Türkiye her yıl 19.5 milyon ton buğday üretirken, 11 milyon ton da ithal ediyor. İktidar, ‘un ihracatı için buğday alıyoruz’ masalı anlatıyordu. Ancak Rusya uyandı. Putin artık ‘niye Türkler un yapıp satsın, ben yapar satarım’ diyor.” Aygun ayrıca Rusya’daki Stolipin Devlet Tarım Üniversitesi’nde kurulacak laboratuvarın başına, halen Uluslararası Hububat Bilim ve Teknoloji Birliği Türkiye Temsilcisi de olan Prof. Dr. Hamit Köksel’in getirildiğini açıkladı ve şu yorumu yaptı: “Böyle bir birikimi Rusya’ya kaptırıyoruz.”
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