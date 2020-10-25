Kozlu Belediyesi’nde iş makineleri 7/24 saat çalışmış gibi gösterilmiş
İçişleri Bakanlığı müfettişleri Zonguldak Kozlu Belediyesi’nde inceleme yaptı. Raporda, dönemin başkanı Kerim Yılmaz, başkan yardımcısı ve fen işleri müdürüyle birlikte AKP’li 4 meclis üyesinin müteahhit Erim Berberoğlu’nun şirketi üzerinden milyonlarca lira vurgun yaptığı ileri sürüldü.
Zonguldak Kozlu Belediyesi’nin önceki AKP’li başkanı Kerim Yılmaz döneminde milyonlarca lira vurgun yapıldığı ortaya çıktı. İçişleri bakanlığı müfettişi sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kozlu Belediye başkanı Ali Bektaş, kendisinden önceki AKP’li başkan Kerim Yılmaz dönemiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’na şikâyette bulunmuştu. Bakanlığın verdiği soruşturma izni sonrası Kozlu Belediyesi’ne gelen müfettiş, incelemesini tamamladı. Müfettiş raporunda, dönemin başkanı Kerim Yılmaz, AKP’li 4 meclis üyesi, dönemin başkan yardımcısı Mustafa Baykan, dönemin fen işleri müdürü Hafize Özgümüş’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin Zonguldak’ta müteahhitlik yapan Erim Berberoğlu’nun Ber-Plus isimli aile şirketi üzerinden milyonlarca lira vurgun yaptığı saptandı. Raporda adı geçen kişiler hakkında “kamuyu zarara uğratmak” ve “görevi kötüye kullanmak” gibi suçlamalarla Zonguldak Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunuldu.
Müfettiş raporunda en çok dikkat çeken detay ise hayali iş makineleri üzerinden kesilen 12 milyon değerindeki şişirilmiş faturalar oldu. Berberoğlu’nun aile şirketi Ber-Plus üzerinden 24 saat süreyle çalıştığı iddia edilen ancak çalışmadığı belgelenen iş makineleri nedeniyle raporda adı geçen kişiler hâkim karşısına çıkacak. Müfettişin en güçlü kanıtı ise 24 saat çalışmış gibi gösterilen iş makinelerinin bu süre karşılığında mazot faturasının olmayışı oldu.
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