Kozmonot bahçeye indi!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:26

Bomonti’nin sosyalleşme adresi Kozmonot Bomonti ‘yeni normal’ düzende güvenlik önlemlerini en yüksek seviyeye taşıdı. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen talimatlara ek olarak her hafta temizlik şirketince temizlenen mekanda, tüm misafirlerinin ardından günlük olarak da hijyenik temizlik gerçekleştiriliyor. Oturma alanlarının ve ortak alanların sıklıkla hijyenize edildiği mekan, hijyen kurallarını her şeyin üzerinde tutuyor.

800 metre kare alana konumlanan şehrin popüler adresi, ön ve arka bahçelerindeki mesafeli sosyalleşme alanlarıyla misafirleirne güven dolu bir ortam sunuyor. Üzeri açık bahçelerinde bitki ve dekorasyonuyla keyif dolu buluşmalara ev sahipliği yapan Kozmonot Bomonti özel gün kutlamaları için kalabalık grupların favorisi olurken, sosyal mesafe kurallarından taviz yaza veda edene kadar her Cuma-Cumartesi artan talepler sonucunda bahçesini de misafirlerine açan Kozmonot Bomonti, 40’ın üzerinde imza kokteyli, 100 çeşit dünya birası ve gastropub sektörünün en öne çıkan lezzetlerini sunduğu geniş menüsüyle keyifli buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.