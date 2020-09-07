KPSS skandalı Meclis gündeminde

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:41

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Ankara’da COVID-19 pozitif vakaların ve şüphelilerinin Kamu Personel Seçme Sınavına Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu’nda alındığı, ancak gözetmenlerin bu durumdan okula geldiklerinde haberleri olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

“ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HASMANE BİR TUTUM VAR”

Öğretmenlerin mahalle denetim ekiplerinde COVID-19 pozitif vakaların karantinada olup olmadıklarını denetlettirildiğini ve akşamları da düğünleri kontrol etmek için görev verildiğini gündeme getiren Taşcıer, “Son aşama da öğretmenlere, COVID-19 pozitif vakaların girdiği sınavda habersiz bir şekilde gözetmenlik yaptırılması oldu. Bu kararları alanların nasıl bir mantıkla, nasıl bir akılla bu kararları verdiklerini anlamak mümkün değil.

Siz 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz diyeceksiniz, öncesinde ise öğretmenleri kapı kapı koronavirüslü hastaları kontrole yollayacaksınız, akşamları düğünlere denetime yollayacaksınız. Akıl, mantık, izandan kopmuş bir yönetim anlayışı var. Sınava girenlerin durumunu gözetmenlik yapan öğretmenlerden gizlemek ayrı problem, yeterli ekipmanı sağlamamak daha da büyük problem. Sadece standart maske, eldiven ve siperlik verildiği söyleniyor.

Halbuki sağlık çalışanları pozitif vakalarla temastayken, tulum, bone, gözlük, galoş ve N95 maske kullanıyor. Siz gözetmenleri 130 dakika aynı odada tutacaksınız, ama bunları sağlamayacaksınız. Bu beceriksizliğin ötesinde, öğretmenlere yönelik hasmane bir tutumun olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

GÖZETMENLERİN KRONİK RAHATSIZLIĞI OLUP OLMADIĞINA BAKILDI MI?

Gözetmenlerin habersiz şekilde pozitif vakalarla bir araya getirilmeden önce bilgilendirilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Taşcıer, “Gözetmenlerin bilgilendirilmemesi hayati riskleri de beraberinde getirebilir. Bu kişilerin pozitif vakalarla 130 dakika bir odaya kapatılmadan önce kronik rahatsızlıkları olup olmadığı incelendi mi?

GÖZETMENLER BU VİRÜSÜ KAPTIYSA BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAK?

21 Eylül’de okullar yüz yüze eğitime başlarsa ve okullarda bir salgın başlarsa bunun sorumluluğu alacak mı bu kararı verenler. Tabi ki almayacaklar. Çünkü ülkeyi ‘ben yaptım oldu anlayışı’ içerisindeki bir anlayış yönetiyor. Hep söylüyoruz, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” dedi.

Taşcıer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

-KPSS’ye giren pozitif vakaların ve şüphelilerin bulunduğu Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu’nda gözetmenlik yapacak olanlara neden önceden bu durum haber verilmemiştir? Böylesi hayati bir konuda gözetmenlerden durumun gizlenmesinin gerekçesi nedir?

-Gözetmenlik yapanlar arasında kronik rahatsızlığı bulunan olup olmadığı önceden kontrol edilmiş midir?

-Hastanelerde COVID-19 vakalarla bir arada bulunan sağlık personeli tam teçhizat giyinmekte, bone, tulum, gözlük, galoş, N95 maske, siperlik gibi geniş kapsamlı ekipman kullanmaktadır. Ancak 130 dakika COVID-19 pozitif vakalarla bir arada tutulan gözetmenlere bu ekipmanların tümüyle sağlanmamasının açıklaması nedir?

-Öğretmenlere mahalle denetim ekiplerinde kapı kapı COVID-19 pozitif vakaların karantinada olup olmadıklarını denetlettirilmesi ve akşamları da düğünleri kontrol etmek için görev verilmesinden sonra, sürecin son aşaması COVID-19 pozitif vakaların girdiği sınavda habersiz bir şekilde gözetmenlik yaptırılması olmuştur.

-Öğretmenlere yönelik bu hasmane tutumun bir açıklaması var mıdır?

-21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmaktayken, öğretmenlerin çocuklarla yüz yüze gelmeden önce ısrarla COVID-19 pozitif vakalarla yüz yüze getirilmesinin ardında hangi mantıkla alınmış kararlar yatmaktadır?

-Eğer yüz yüze eğitime geçilir ve okullarda salgının önü alınamazsa verdiğiniz kararları sorgulayacak mısınız?