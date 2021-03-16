Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı
Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı olduktan sonra tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip’in tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldığı bildirildi.
Polis ve korumalar eşliğinde aracına binen Prens Philip’in Kraliçe II. Elizabeth’in yanına, Windsor Kalesi’ne gelmesi bekleniyor.
Prens Philip, ilk olarak "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle 16 Şubat’ta Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart’ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.
Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirirken, bu şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre oldu.
Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip, ocak ayının başlarında Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’nde Covid-19’a karşı aşılanmışlardı.
Philip ve Elizabeth 1947’de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017’de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran’da 100 yaşına girecek.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber