Kraliçe'nin 'ölüm planı' ortaya çıktı: London Bridge Operasyonu
Kraliçe'nin ölümüyle ilgili ayrıntılı planlar ortaya çıktı. Plana göre, Charles o gece İngiltere'de bir yas turuna çıkmadan önce ulusa seslenecek.
Kod adı London Bridge Operasyonu olan gizli plan, ayrıca yüksek güvenlik, Covid acil durumları ve hatta Kraliyet Ailesi'nin sosyal medya hesapları için düzenlemeleri de içeriyor.
Planda kraliçenin vefatından Westminster Abbey'deki devlet cenazesine kadar geçecek olan 10 günlük sürecin hazırlıkları titizlikle anlatıyor.
95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu iyi olsa da Kabine Ofisi planları pandemiyi hesaba katacak şekilde güncellenmiş görünüyor.
Planlara ulaşan Politico'ya göre, Kraliçe'nin öldüğü gün Whitehall'da D-Day olarak bilinecek.
Ölüm biligisi Başbakan'a Buckingham Sarayı'nın en kıdemli saray mensubu tarafından söylenecek, kamu hizmeti başkanı ve üst düzey bakanlar da bilgilendirilecek.
Hükümet binalarında bayraklar 10 dakika içinde yarıya indirilecek ve oturma durumunda Parlamento tatil edilecek.
Prens Philip bu yılın başlarında öldüğünde olduğu gibi, Kraliyet Ailesi'nin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü onaylayan siyah bir ekran görünecek.
CHARLES'IN TURU
Ulusal bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, Başbakan, Bahar Dalgası (Spring Tide) Operasyonu olarak adlandırılan yeni Kral Charles ile saat 18.00'de bir görüşme yapacak.
Londra'daki görevlerinden sonra Charles, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı ziyaret ederek Birleşik Krallık turuna çıkacak.
Kraliçe'nin tabutu, cenaze töreninden önce halkın görmesi için eyalette olacak.
Politico, Ulaştırma Bakanlığı'nın Londra'nın saygılarını sunmak için başkente akın eden insan kalabalığı tarafından kilitlenmesine ilişkin korkuları artırdığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, artan terör riski nedeniyle şehirdeki güvenlik varlığını güçlendirecek.
Dışişleri Bakanlığı, gelecekteki herhangi bir Covid kısıtlaması tarafından engellenebilecek denizaşırı devlet insanlarının ziyaretlerini düzenleyecek.
Covid-19 kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, Kraliçe'nin cenazesine politikacılar, devlet insanları ve kraliyet mensupları katılım sağlayacak.
Kraliçe II. Elizabeth, 1952'den beri tahtta olan Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı.
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