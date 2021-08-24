'Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan hakkında konuştu'

24 Ağustos 2021 Salı, 11:56

Britanya kraliyet ailesindeki resmi rollerinden ayrılıp ABD'ye yerleşmelerinin ardından talk şovcu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kraliyet ailesi mekanizmasını "ırkçılıkla" suçlayan Prens Harry-Meghan Markle çiftinin anı kitabı hazırlıklarının Kraliçe 2. Elizabeth için bardağı taşıran damla olduğu belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Prens Harry gelecek yıl yayımlamaya hazırlandığı biyografide hayatının 'tümüyle gerçeklere dayanan dosdoğru şekilde hesabını vermeyi' vaat ederken, The Sun gazetesine göre Kraliçe Elizabeth 'kraliyet ailesine tam teşekküllü saldırı başlatan' Sussexlere "Artık yeter" restini çekti.

"HUKUK EKİBİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR"

Haberde kraliyet ailesinin hukuk ekibinin 'Sussexlerden gelecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlık amacıyla iftira ve mahremiyet konusunda uzmanlık hizmeti sunan firmalarla görüşmeler yürüttüğü' iddiasına yer verildi.

Gazeteye konuşan bir kraliyet kaynağı "En tepeden gelen hissiyat 'çok fazla oldunuz, artık yeter' yönünde. Neyin ne kadar hazmedilebilir olduğunun bir sınırı var ve Kraliçe ile kraliyet ailesi bundan daha fazlasını kabul edemez" dedi.

Sussex Dük ve Düşesi'nin Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda patlattığı bombaların en büyüğü, adını açıklamadıkları bir kraliyet mensubunun, Meghan'ın hamilelik döneminde doğacak oğulları Archie'nin 'ten rengi hakkında endişeleri olduğunu' dile getirdiği iddiasıydı.

Röportajın kraliyetseverlerin büyük tepkisini çekmesine rağmen ailesine saldırıyı devam ettiren Harry, babası Prens Charles'ı, çocukluklarında kendisine ve ağabeyi William'a karşı 'duyarsız tavır sergilemekle' suçlamıştı. Hal böyleyken, dünya, Harry'nin biyografisinden yeni çarpıcı iddialar fışkırması beklentisine girmiş durumda.

"İRONİK OLUR"

The Sun'a konuşan konuşan kraliyet kaynağı ise "Kitapta birisinin adı geçer ve doğrudan iftira olabilecek ve aynı zamanda özel aile hayatına ilişkin haklarını ihlal edebilecek bir şeyle suçlanırsa, durmadan mahremiyetle ilgili açıklama yapan Harry ile Meghan'ın mahremiyet ihlaliyle itham edilmeleri, ironik olur" dedi.

Kaynağa göre, kraliyetin hukuk ekibi Prens Harry'nin kitabının yayımcısı Penguin Random House'la 'içeriği hakkında önceden uyarı ve cevap hakkı istemek' için iletişime geçebilir.

"ABD HALKINI KRALİYETE KARŞI DOLDURUYORLAR"

İçerden kaynak, Harry ile Meghan'ın Buckingham Sarayı'na saldırısının ABD'de heyecanla karşılanması üzerine kraliyet ailesi arasında 'Amerikan halkının çiftin sözlerine kandığı yönünde endişeler bulunduğunu' sözlerine ekledi.

Haberle ilgili görüşü sorulan Buckingham Sarayı'ndan yorum gelmedi.

Kraliçe Elizabeth, Oprah röportajının ardından Sussexlerin 'sarayda çektiklerinin çapını öğrenmekten üzüntü duyduğunu' ifade etmekle yetinirken, Buckingham Sarayı'ndan 'olaylarla ilgili hatıraların değişiklik gösterdiği' açıklaması gelmişti.

Mart 2020'de Britanya'dan ABD'ye taşınan Sussexler, 15 milyon dolarlık bir malikanede yaşarken, Netflix ve Spotify ile içerik üretmeye yönelik milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı.

Eski bir aktris olan Meghan Markle'ın annesi siyah bir Amerikalı.