Kraliyet üyelerinden Meghan Markle ve Prens Harry'ye 'doğum' tebriği
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ikinci çocukları Lilibet 'Lili' Diana dünyaya geldi. Doğum sonrası kraliyet mensupları sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımladı.
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Cuma günü dünyaya gelen ikinci çocuklarının doğumu dün duyuran çift, kızlarına Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor adını verdi.
NTV'nin haberine göre, geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Meghan ve Harry çiftinin yeni bebeklerinin doğumu için kraliyet üyeleri sosyal medyadan kutlama mesajları yayımladı.
Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, saray hayatına dair olumsuz tecrübelerini aktaran, kraliyeti ırkçılıkla suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry, kendilerine gösterilen tepkilere rağmen, doğum sonrasında kraliyet mensupları tarafından mesajlar aracılığıyla yalnız bırakılmadı.
Sosyal medya hesaplarından, Meghan Markle henüz hamileyken çekilen ve kucağında ilk çocuğu Archie'nin görüldüğü fotoğrafı paylaşan Cambridge Dükü William ile Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin doğumuna dair mutlu haber hepimizi sevindirdi. Tebrikler Harry, Meghan ve Archie" notunu yazdı.
Kraliyet Ailesi'nin 'The Royal Family' adlı sosyal medya hesabından da Sussex çiftinin düğün fotoğrafıyla birlikte tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni kutlarız. Kraliçe, Galler Prensi, Cornwall Düşesi, Cambridge Dük ve Düşesi haberden mutluluk duydu. Lilibet, Majestelerinin 11'in küçük torunu oldu" denildi.
Prens Charles ile eşi Camilla da Meghan Markle, Prens Harry ve Archie'nin fotoğrafıyla birlikte kutlama mesajı paylaştı. Mesajda, "Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Harry, Meghan ve Archie'yi kutlarız. İyi dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.
'TAHTIN SEKİZİNCİ VARİSİ'
Lilibet, 6 Mayıs 2019'da dünyaya gelen Archie'nin ardından kraliyetin sekizinci varisi oldu.
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