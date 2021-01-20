Kredi borcu olanlara uyarı
Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi durumunda faiz oranları taşıt kredilerine yansıyacak. Açıklama yapan uzmanlar, bu artışın mevduattan önce kredilere yansıyacağını ve 5 puanı bulacağını ifade etti.
Koronavirüs salgını dönemi kapsamında yurttaşların daha kolay araç almalarına yardımcı olmak için kredi faizleri bir dönem düşürülmüştü. Ancak şu anda taşıt kredi faiz oranları 5 puana yakın arttı. Yüzde 20 düzeylerinin üzerine çıktı.
KREDİ FAİZLERİ ARTMAYA DEVAM
Mevduat faizleri gerilemeye devam ederken, kredi faizleri, artmaya devam ediyor. TL bazlı ticari kredilerde faiz oranları 8 Ocak ve öncesine kıyasla yüzde 20,90'a kadar yükseldi.
KONUT KREDİLERİ
Kamupersoneli.net'in haberine göre, konut kredilerinde faiz oranları değişmeyerek, yüzde 18,61 oranında kaldı. Analistler ise, konu ile ilgili yaptıkları açıklamasında faiz artırım kararından sonra bankaların uygulamış oldukları faiz oranından hızlı bir şekilde yükseldiğini ifade ettiler.
Kamupersoneli.net
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