Kredi kartı borcu olanlar artıyor, borçluların hukuki açıdan başına ne gelebilir?

Av. Kevser Yıldırım, kredi kartı borcu bulunan yurttaşların neler yapabileceğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:38
Kredi kartı borcu olanlar artıyor, borçluların hukuki açıdan başına ne gelebilir?
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Kredi kartı borcu olanların sayısı giderek artıyor. Türkiye’de 79.8 milyonu kredi kartı olmak üzere toplam kart sayısı 271.3 milyona ulaştı. Bireysel kredi borcu olanların sayısı ise 34.5 milyonu aştı. Kredi kartı borcu bulunan yurtaşlar neler yapmalı Av. Kevser Yıldırım bir bir anlattı.


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