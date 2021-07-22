Kredi kartlarında korkutan sayı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:56

Bankalararası Risk Merkezi Mayıs ayına ilişkin Risk Merkezi Aylık Bülteni’nin yayımladı. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenler rekor kırarken, halkın kredi kartlarına sarılmak zorunda kaldığı görüldü.

Bankalararası Risk Merkezi’nin verilerine göre, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye’de 28,3 milyon kişi aktif olarak kredi kartı kullanıyor. Toplam kredi kartı sayısı ise tam olarak 79 milyon 41 bin. Dolayısıyla kredi kartı kullananlar baz alındığında her 1 kişiye yaklaşık 3 kredi kartı düşüyor. Yurttaş eğer kredi kartı kullanıyorsa ortalama 3 tane kullanıyor.

ARTIŞ TEDİRGİN EDİCİ

BirGün'ün haberine göre, sayıdaki artış ise tedirgin edici boyutlara ulaşmaya başladı. Nisan’da 78 milyon 669 bin olan kredi kartı sayısı 1 ayda 371 bin adet artmış durumda. Başka bir ifadeyle Mayıs ayı boyunca günde ortalama 11 binden fazla kredi kartı piyasaya dağıtıldı.

Peki bu dağıtılan kredi kartlarını kullananlar kimler? Risk Merkezi’nin aylık bültenden derlediğimiz verilere göre, mayıs ayında piyasaya dağıtılan 371 bin kredi kartının 83 binini daha önce hiç kredi kartı olmayanlar kullandılar. Geri kalan 288 bini ise hali hazırda bir veya daha fazla kredi kartı olanlar aldılar.

Öte yandan kredi kartlarındaki artışın ödeme sistemlerindeki gelişmenin yanı sıra halkın borç batağından kaynaklandığı da verilere bakınca gözlemlenmeye başladı. Kredi kartlarının yanı sıra halkın kredi borçlarındaki artış gözle görünür biçimde artıyor. Özellikle ihtiyaç kredilerindeki artış yüksek faizle rağmen sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre Nisan’da 403,3 milyar TL olan ihtiyaç kredisi borçları mayıs ayında 406,5 milyar TL’ye yükseldi. Sadece Mayıs ayında günde ortalama 106 milyon TL ihtiyaç kredisi kullandırıldı.

Fakat artık borçlu halk kesimleri kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bankalararası Risk Merkezi’nin verilerine göre “bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı” mayısta 108 bine çıkarak rekor kırdı. Bu sayı Nisan ayında 52 bin, önceki yılın Mayıs ayında ise pandemi önlemleri çerçevesinde borçların ertelenmesi nedeniyle sadece bin kişiydi. Kredi borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısı rekor kırarken, 36 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemedi.