Kredilerde komisyon uygulaması başladı

14 Eylül 2021 Salı, 09:54

Merkez Bankası politika faizinde geçmiş dönemlerde artırımdan kaçınmak için yan yollara sapmış ve politika faizi yerine sıkılaştırmayı diğer kanallardan sağlamaya çalışmıştı. Şimdi bu yolu bankalar seçiyor. Bankalar ticari kredilerde ve özellikle rotatif kredilerde faizi çok yüksek belirlememek için yüzde 1 işlem komisyon alıp kayıplarını telafi etme çabasında. Her işlemde yüzde 1 komisyon alınması sanayiciyi rahatsız ediyor.

Bilgi veren reel sektör temsilcileri yüzde 19-20 seviyesinde uygulanan faizin yanı sıra bankaların her krediden yüzde 1 oranında komisyon aldığını belirtiyor.

Dünya'dan Şebnem Turhan'a konuşan bankacılık kaynakları, faiz oranları Hazine’ye, Merkez Bankası’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bildirildiği için çok yüksek faiz oranı uygulamamak adına komisyon aldığını belirtiyor. Bunun nedeni ise geçen yılki düşük kredi faizleri ve bu yılki yüksek mevduat faizleri. Bankaların faiz gelirleri azalırken faiz giderleri arttı. Yüzde 1 komisyon ile az da olsa gelir kaybı düzeltilmeye çalışılıyor.

SANAYİCİLERDEN TEPKİ

Rotatif kredilerde yüzde 1 komisyon alınması ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz sanayiciler, uygulanan bu faiz ve komisyon oranlarının şirketlere oldukça zor durumda bıraktığını söyledi.

Sanayici ve iş adamları, komisyon dahil edildiğinde uygulanan faizin ciddi yükselişler gösterdiğini belirterek basit usulle faiz hesabını şöyle yapıyorlar:

AYDA YÜZDE 10 ARTI FAİZ ÖDENİYOR

"Bankalar son dönem faiz uygulamasını yüzde 19+1+1 olarak söylüyorlar. Ancak uygulamada 19+1 faiz olarak (toplamda 20) olması gerekirken pratiği şöyle yansıyor. Yüzde 19+1’in yanına bir de artı 1 komisyon ekliyorlar. Böylece 19+1+(1) haline geliyor formül.

Yani, rotatif kredi kullanan bir firma 1 milyon liralık krediyi ayda 10 kez kullan-kapat yapsa her işlemde yüzde 1 işlem komisyon hesabıyla ayda yüzde 10 artı faiz ödemiş oluyor. Bu yüzde 10 fazla faiz 12 ayda yüzde 120 yapar. Bu yılda 120 + 19+1 = 140 yapar. Yüzde 140 bileşik faiz hariç maliyet artışı ile karşı karşıyayız. Ve bu ödediğimiz bileşik faiz hariç. Her işlemde alınan bu komisyonu kim nasıl açıklayacak? Bu komisyonun adını ne koyalım? Sanayii bu finansman gideriyle nasıl ayakta kalacak? Ülkede yatırımcı bunlarla mı uğraşmalı, böyle mi ödüllendirilmeli?

BANKACILAR: FAİZİ ABARTMAMAK İÇİN

Bankacılık kaynakları ise yüzde 1 komisyonun alındığını teyit etti. Mevduat faizinin yüzde 18,75- 18,80 seviyelerinde olduğunu ve kredilerin ancak yüzde 19 faizle kullandırıldığını söyleyen bankacılık kaynakları faiz oranını yüzde 20’ye çıkardıkları an eleştiri aldıklarını dile getirdi. Kaynakların verdiği bilgiye göre “faizi abartmamak için” bankalar yüzde 1 komisyon almaya başladılar. Böylelikle yetkili kurumlara faizi yüzde 19 olarak bildirirken komisyon alarak faiz oranını gerçekte yükseltmiş oluyorlar. Bu da düşen faiz gelirleri yani bankaların gelirlerini bir nebze olsun artırmak adına atılan bir adım olarak ortaya çıkıyor.

Kaynaklar, komisyonun en fazla yüzde 1’e kadar uygulandığını dile getirirken bunun genel bir uygulama olduğuna da dikkat çekti. Ticari kredilerde de biraz el sıkma gibi bir durum yaşandığını belirten kaynaklar ihracata ve üretime yönelik firmalara kredide öncelik verildiğini vurguladı. Bilgi veren bir diğer kaynak da rotatif kredide süreye göre komisyon alındığını da söylerken geri ödeme 1 ay ise komisyonun da 1 ay ödendiğini ve diğer krediler gibi kredi verildiğinde komisyon kesimi olmadığını kaydetti. Yine toplamda komisyon uygulamasının kredi faizini çok fazla yükseltmemek için uygulandığını da dile getirdi.