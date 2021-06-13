Krejcikova, Fransa Açık'ta teklerin ardından çiftlerde de kupa aldı
Fransa Açık'ta (Roland Garros) Barbora Krejcikova, tek kadınların ardından çift kadınlar kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Barbora Krejcikova, tek kadınların ardından çift kadınlar kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın çift kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşları Çek Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi, 14 numaralı seribaşları Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Bethanie Mattek-Sands çiftiyle karşılaştı.
Krejcikova-Siniakova ikilisi, bir saat 14 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Tek kadınlarda dün yaşadığı şampiyonluğun ardından aynı başarıyı çift kadınlar kategorisinde de tekrarlayan 25 yaşındaki Barbora Krejcikova, Mary Pierce'ın ardından bu turnuvada çift kupaya uzanan ikinci kadın tenisçi oldu.
Bu şampiyonlukla çift kadınlar dünya sıralamasında yeniden zirveye yerleşen Krejcikova-Siniakova ikilisi, 2018 Fransa Açık'ta da aynı kategoride kupaya uzanmıştı.
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