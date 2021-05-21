Kremlin, Reagan'ın danışmanına vatandaşlık verecek mi?

21 Mayıs 2021 Cuma, 14:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov, 1980-1988 arasında görev yapan, ABD'nin 40'ıncı başkanı Ronald Reagan'ın eski danışmanı Suzanne Massie'nin, Rus vatandaşlığı almak istediğine yönelik açıklamasını yorumladı.

RIA Novosti'de yer alan habere göre Peskov, "Belirli bürokratik prosedürler öngörülüyor" diyerek, bugün 90 yaşında olan eski danışmanın talebini reddetmedi.

"VATAN HAİNİ DİYEBİLİRLER..."

Aynı zamanda bir Rus tarihi uzmanı olan Massie, Rus NTV televizyonuna demecinde, iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını ve çalışmalarına devam etmek için Rusya'da kalmak istediğini açıklamıştı.

Massie, "Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum" demiş ve Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine eklemişti.