Kremlin sözcüsü açıkladı: Rusya’dan Belarus’a destek
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya’ya giden uçağın Minsk’e indirilmesi konusunda Belarus’un uluslararası kurallara uygun olarak hareket ettiğini savundu.
Belaruslu yetkililer geçtiğimiz günlerde sahte bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk'e inmeye zorladı. Ardından 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich gözaltına alındı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov uçağın Minsk’e indirilmesini uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, "Doğru değerlendirmek gerekirse uçağın güvenliğine dair tehditler vardı ve uluslararası kurallara uygun olarak incelemeler yapıldı" dedi.
Yolcuların güvenliğinin daha önemli bir konu olduğunu savunan Peskov sözlerinin devamında, "Uçaktaki sadece Rus yolcuların değil tüm yolcuların güvenliği önemli. Bu tehdidi en aza indirmek için görevliler tarafından önlemlerin alındığı söyleniyor" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün