Kremlin sözcüsü açıkladı: Rusya’dan Belarus’a destek

25 Mayıs 2021 Salı, 14:08

Belaruslu yetkililer geçtiğimiz günlerde sahte bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk'e inmeye zorladı. Ardından 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich gözaltına alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov uçağın Minsk’e indirilmesini uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, "Doğru değerlendirmek gerekirse uçağın güvenliğine dair tehditler vardı ve uluslararası kurallara uygun olarak incelemeler yapıldı" dedi.

Yolcuların güvenliğinin daha önemli bir konu olduğunu savunan Peskov sözlerinin devamında, "Uçaktaki sadece Rus yolcuların değil tüm yolcuların güvenliği önemli. Bu tehdidi en aza indirmek için görevliler tarafından önlemlerin alındığı söyleniyor" şeklinde konuştu.