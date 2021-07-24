Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Taliban açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın, Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda bir gelişme olmadığını belirtti.
Peskov, başkent Moskova'da Afganistan meselesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taliban'ın Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda şimdilik bir gelişme yok. Herhangi bir gelişme olduğunda bilgilendireceğiz" dedi.
Taliban'ın Afganistan'da büyük güç haline dönüştüğüne dikkati çeken Peskov, "Elbette, Afganistan'da olanların, ortaklarımızın, özellikle de Tacikistan'ın sınırlarına tehdit oluşturmaması bizim için önemlidir" ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 2003'te Taliban'ı terör örgütü olarak kabul etmişti. Rusya da 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.
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