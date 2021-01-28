Kremlin’den Navalni protestolarında gözaltına alınanlar için ‘yasa gereği’ açıklaması

28 Ocak 2021 Perşembe, 14:14

Peskov, tutuklu muhalif Aleksey Navalni için yapılan gösterilerin ardından bazı muhaliflerin gözaltına alınmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'da yapılan gösteriler öncesi endişelerini dile getirdiklerine dikkati çeken Peskov, bazı muhaliflerin gözaltına alınmasının "yasalar gereği" olduğunu savundu.

‘RUSYA’NIN YASALARI İHALAL EDİLDİ’

Peskov, "Kolluk kuvvetleri, kendi görevini bugün yerine getiriyor. Rusya’nın yasaları birçok kez ihlal edildi. Kolluk kuvvetleri, bu yönde çalışıyor. Burada Kremlin’in ne düşündüğü değil, polisin hukuk ve düzenin sağlanması için gerek gördüğü eylemler önemlidir" ifadelerini kullandı.

Rus polisi, dün, tutuklu muhalif liderin başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.