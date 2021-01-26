Kripto para Bitcoin 32,000 dolar sınırında

26 Ocak 2021 Salı, 08:57

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.74 düşüşle 31,949.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 12.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 621 milyar dolardan 596 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Salı gününün erken saatlerinde, son 24 saatte yaklaşık 41 milyar dolarlık düşüşle 948 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 80 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,326 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,101 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Zirvede kripto para esintileri" başlıklı analizinde, "Davos zirvesindeki esinti bu yıl da kripto paralardan yana olacak" dedi ve ekledi:

"Covid-19 sebebi ile bu yıl online olarak yapılacak görüşmenin ilk günü yarın yapılacak ve ilk oturumda dijital para temalı konular görüşülecek. Çin ve Almanya liderleri panele katılan isimlerden olacak.

"SEC Başkanı’nın değişmesi Bitcoin ETF başvurularını hızlandırdı. Valkyrie Digital Assets, son bir ay içerisinde ikinci kez başvuru yapan kurum oldu. Eğer, başvuru onaylanırsa, Bitcoin Trust olarak adlandırılacak olan ETF, New York borsasında listelenecek.

"Biden, kripto para dostu isimleri kritik görevlere atamaya devam ediyor. Yeni CFTC adayı Georgetown Üniversitesi’nden akademisyen Chris Brummer. Brummer, kripto para düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.

"CFTC’nin çalışma kapsamı kripto paraları ve vadeli işlem kontratlarının piyasaya sürülmesini de kapsıyor. Kurumun yaptırım yetkisi de göz önüne alındığında Biden’in kripto para dostu isimleri ataması kripto para piyasasına dair pozitif davranış sergilediği anlamına geliyor.