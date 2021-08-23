Kripto Para Borsası Bybit şimdi Türkiye’de

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:52

Bitcoin ve Ethereum hacimleriyle dünyanın en büyük kripto para platformlarından biri olan Singapur merkezli Bybit, Türkiye'de resmi olarak hizmete açıldı. 2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısıyla en hızlı büyüyen kripto para borsalarından biri olan Bybit, değerlerini müşteri odaklı bir şekilde kurguluyor ve dünya çapındaki bireysel ve kurumsal müşterilerine profesyonel, akıllı, sezgisel ve inovatif internet üzerinden alım-satım ve madencilik paketleri ile pasif gelir deneyimi sunmak için çalışıyor. Adil, şeffaf ve verimlilik eksenli bir işlem platformu yaratmayı taahhüt eden şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek adına birçok dilde 7/24 müşteri desteği sunuyor. Bybit, gelişmekte olan dijital varlıklar için en güvenilir işlem platformu olma misyonuyla çalışmaya devam ediyor.

24 saatlik işlem hacmi ortalaması 15,5 milyar USD olan Bybit üzerinde şu anda 3 milyar USD açık pozisyon bulunuyor. Her hafta 1,5 milyondan fazla kullanıcının işlem yaptığı Bybit, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında ilk beşte yer alıyor.

Bybit'in Kurucusu ve CEO'su Ben Zhou, o dönem dünyanın en büyük foreks ve CFD alım satım komisyonculuk şirketlerinden biri olan XM'den ayrılarak 2018 yılında Bybit’i kurdu. Bybit çekirdek kadrosu, yatırım bankalarından, teknoloji firmalarından, foreks endüstrisinden ve blockchain teknolojisini erken benimseyen profesyonellerden oluşuyor. Geliştirme ekibinde Morgan Stanley, Baidu, Alibaba ve Tencent'ten çalışanlar yer alıyor.

Türkiye’de resmi olarak hizmete açılmalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kripto para birimlerine ilişkin halihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak”.

Bybit İletişim Başkanı Igneus Terrenus ise şunları kaydetti: “Yeni büyüme fırsatları sunan kripto para birimleri, kullanıcılarını finans ve bilgisayarlar hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor. Finansal okuryazarlık oranı yüksek ve teknoloji konusunda bilgili bir nüfus toplumlar için nimettir. Türkiye’nin özellikle kripto para konusundaki ilgisi ve deneyimi bizi Türkiye’ye yatırım yapma konusunda teşvik etti”.

Borussia Dortmund futbol kulübünün resmi sponsoru olan Bybit, birçok kulübün medya haklarını temsil eden Capital Sports Media iş birliği ile Türkiye spor endüstrisine yatırımlarına başladı. Aynı zamanda geçen yılın çok konuşulan ve rekor büyümelere imza atılan kripto para yarışması WSOT’u 2021 yılında 7,5 milyon USDT ödül havuzuyla tekrarlayan Bybit, Türkiye’den de katılımcıları bekliyor.

Kripto Para Borsası Bybit Şimdi Türkiye’de

Bybit, kripto para birimlerinin ve geleneksel finans uygulamalarının en iyilerini bir araya getirerek sektörde devrim yaratmaya devam etmeyi amaçlıyor. Şirketin inovatif, son derece gelişmiş, kullanıcı dostu platformu, kullanıcılara sektördeki en güvenli, en hızlı, en adil ve en şeffaf işlem deneyimini sunmak üzere sınıfının en iyisi altyapı kullanılarak sıfırdan tasarlandı.

7/24 kesintisiz güvenli ticaret

Bybit’in operasyonlarında süreklilik esastır ve en kötü piyasa hareketi durumlarında bile çökme yaşanmaz; bu da kullanıcı işlemlerinin hatasız bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir ortamda benzersiz bir güvenilirlik sağlar. Bybit, tüm işlemlere adil davranır. Fiyat dalgalanmalarının pozisyonunuzun haksız yere kapanmasına neden olması durumunda Bybit, kullanıcılarının varlıklarını adil piyasa fiyatından telafi eder. Bybit'in 7/24 müşteri desteği, kullanıcıların, özellikle yardıma ihtiyaç duyduklarında, asla cevapsız kalmamasını garantiler.

Güvenlik yatırımının büyüklüğü, bir şirketin genel güvenlik taahhüdünün ve kapasitesinin önemli bir göstergesi. Güvenlik yatırımında sektöre öncülük eden Bybit, bütçesinin yüzde 25'ini bu alana ayırıyor.

Bybit Hakkında

Küresel bir kripto para ticaret platformu olan Bybit Mart 2018’de, kripto tüccarlarının ultra hızlı eşleşen bir motor, mükemmel müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform olarak kuruldu. Şirket, dünya çapındaki bireysel ve kurumsal müşterilerine yenilikçi çevrimiçi ticaret hizmetleri ve bulut madenciliği ürünlerinin yanı sıra API desteği sağlıyor ve gelişmekte olan dijital varlık sınıfı için en güvenilir platform olma taahhüdünü sürdürüyor.