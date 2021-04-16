Kripto para ile ödeme işlemleri yasaklandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklar kullanılmayacak.
Kripto paralar ile ilgili Merkez Bankası yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kripto paralarla ödeme yapılamayacağı duyuruldu. Yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Yönetmelikte şunlar yer alıyor;
Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Resmi Gazete'deki açıklamanın tamamı şu şekilde;
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