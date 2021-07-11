Kripto paraya bir darbe de TikTok'tan geldi

11 Temmuz 2021 Pazar, 12:52

TikTok’ta artık kripto paraların ve bazı finansal hizmetlerin reklamı yapılamayacak. Popüler uygulama, Dogecoin gibi “meme” kripto paraların yükselişinde rol oynamıştı.

Uygulamada, kripto para dışında forex ticareti, yatırımlar ve kredi kartları gibi finansal hizmetler de yakın zamanda yenilenen içerik politikasında yasaklandı.

VİDEOLAR OTOMATİK SİLİNECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kuralları ihlal eden kullanıcıların videoları otomatik olarak silinecek. Yapılan ihlâle göre de kullanıcının video yükleme, yorum yapma gibi özellikleri bir süreliğine askıya alınacak. İhlâller devam ederse de kullanıcının profili kalıcı olarak silinecek.

Şirket bu uygulamaların önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını ifade etti.