AKP'li Bülent Turan'dan Akşener'e cevap

20 Ekim 2020 Salı, 14:41

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partinin sorunlarını kapatmak için ortaya koyduğu trajikomik bir yaklaşımdır. Biz sayın Akşener'den topu taca atmak yerine kendisinden il başkanı Fetö'cüdür iddiasına yanıt vermesini bekliyoruz. Biz kendisinden İYİ Parti milletvekilinin iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere HDP ile anlaşarak HDP'ye oy anlamında destek olup olmadıklarını, buna karar verilip verilmediğinin açıklanmasını bekleriz. Biz Akşener'den bize sataşmak yerine, bizimle polemik yapmak yerine kendi partisinde daha yeni bir parti olmasına rağmen liste krizinden haberi var mıdır, yok mudur bunu açıklamasını bekleriz.

Kurultay'da aday olmayacağım demesine rağmen sonrasında aday olmasındaki sürecin açıklanmasını bekleriz.

Akşener gibi konuları açıklamak yerine gündem değiştirmek istesek bu açıklamayı yapmazdık.

Bir partinin iç meseleleri bizim meselemiz değil. Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın.Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."