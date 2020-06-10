Ku Klux Klan hortladı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından protetolar sürerken Floyd’u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin önceki gün ilk kez yargıç karşısına çıktı. Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan ve bir açıklama yapmayan Chauvin’in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirlendi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Bu arada Floyd’un ölümün ardından polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda, Virginia’da barışçıl göstericilerin üzerine araç süren bir Ku Klux Klan lideri tutuklandı. Savcılık, Harry Rogers’ın göstericilerin üzerine “pervasızca” aracını sürdüğünü ve davanın nefret suçu kapsamında inceleneceğini aktardı.

YİNE POLİS ŞİDDETİ

ABD basınına yansıyan haberlere göre Kaliforniya’da düzenlenen protestolarda, uzun yıllardır polise toplumla önyargısız ilişki kurma eğitimi veren siyah bir aktivist vurularak yaralandı. Virginia eyaletinin Fairfax County kentinde 5 Haziran’da Floyd olayına yaşanan benzer bir vakada polis memuru Tyler Timberlake tutuklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup polis sokakta daireler çizerek dolaşan siyah bir erkeği ambulansa binmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada polislerden biri adamı şok tabancasıyla vurup yere düşürdükten sonra sırtına çıkıp ellerini kelepçelemeye çalışıyor.