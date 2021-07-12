Küba'dan ABD'ye cevap: Konuşmaya yetkiniz yok
Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'da gerçekleşen eylemleri desteklediğini söylemesinin ardından açıklama yapan Küba Hükümet Sözcüsü Bruno Rodríguez P, ABD'nin Küba hakkında konuşma yetkisi olmadığını söyledi.
Küba'da, ABD destekçisi gruplar eylem düzenledi. Eylemlerde, ABD bayrakları açılırken, devrim karşıtı sloganlar atıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, söz konusu eylemler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, eylemleri desteklediklerini söyledi. Sullivan açıklasında, "ABD ifade ve gösteri haklarını kullanan kubalilari destekliyor.ABD evrensel haklarını kullanan Kübalılara uygulanan şiddetin karşısındadır" ifadeleri kullandı.
KÜBA'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Küba Hükümeti Temsilcisi Rodríguez P, Sullivan açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Küba hakkında konuşma yetkisi olmadığını söyleyen Rodríguez P açıklamasında, ABD'nin Küba'ya soykırım niteliğinde abluka uyguladığını belirtti.
Rodríguez P'nin açıklaması şu şekilde:
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Küba hakkında konuşmak için siyasi/ahlaki bir yetkisi yok. Hükümeti,ülkemizde yıkımı teşvik için yüz milyonlarca dolar tahsis etti ve ekonomik zorlukların ana nedeni olan soykırım niteliğindeki ablukayı uyguluyor.
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