Küba'nın ulusal aşısına verilen "Abdala" ismi ülkenin bağımsızlık tarihi için önem taşıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:19

Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesi Jose Marti’nin ülkesinin sömürgeciliğe karşı savaşını destansı bir üslupla anlattığı şiir kitabı Abdala’nın, Mısır'ın güneyindeki Nubia'nin işgaline karşı mücadele ederken hayatını feda eden "Abdala" isimli bir Arap'ın hikayesinden esinlenerek yazıldığı biliniyor.

Abdala eseri, Marti’nin Arap ve İslam kültürünün mücadeleci yapısından etkilenmesi ve bu kültürü kendi milletine aşılama çabasının bir ürünü kabul ediliyor.

- "Abdala vatanını işgale karşı korumak için savaşa girer"

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (LAMER) Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marti'nin henüz 15 yaşındayken yazdığı bu şiir kitabının, aynı zamanda manzum bir tiyatro eseri olduğunu söyledi.

Şiir kitabında "Nubia" diye bir bölgeden bahsedildiğini anlatan Kutlu, yabancı bir devletin Nubia'yı işgal etme planlarına "Abdala" isimli genç bir Arap'ın milliyetçi söylemlerle bağımsızlık hissini insanlara aşılama mücadelesine vurgu yaptığını dile getirdi.

Kutlu, Marti'nin manzum tiyatro eserinde baş kahraman olarak anlattığı Abdala'nın savaş meydanında öldüğünü belirterek "Abdala, vatanını işgale karşı korumak için savaşa girer ve savaş meydanında ölür. 'Nubia için ölüyorum, onun için müsterihimdir. Kanım, canım sana feda olsun' der ve ruhunu orada teslim eder." ifadelerini kullandı.

Abdala'nın milliyetçi, toprağına aşık ve kendini feda etmeyi bilen bir karakter olduğuna işaret eden Kutlu, "Marti, bu şiir kitabını yazdığında çok genç bir insandı. Abdala da öldüğünde çok gençti. Marti, bir nevi yazdığı kitapta kendini yansıtıyor. Çünkü o da 1895'te İspanyollara karşı harp meydanında savaşırken genç yaşta hayatını kaybeder. Kitapta Nubia olarak anlatılan aslında Küba'dır." diye konuştu.

- Yüzde 92,28 etkinlik oranıyla "Abdala"

Kamuya açık internetteki bazı kaynaklarda ise "Abdala" adının Arapçada "Abdullah" anlamına geldiği biliniyor.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlikle 'Soberana 02' ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla 'Abdala'. Bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Küba'nın ulusal aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatı, Kovid-19'a karşı mücadelesine destek olması amacıyla 25 Haziran'da Venezuela'ya yapılmıştı.