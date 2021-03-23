Küçük beyin tümörlerinin tedavisinde gamma knife dönemi

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, görmede ve konuşmada zorluk, kol ve bacaklarda karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörlerinde erken tanı ve tedavi oldukça önemli. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, beyin tümörlerinde ameliyatsız tedavinin de mümkün olduğunu belirterek “Eğer tümör boyutları büyük ve beyinde baskı yapıyorsa, derhal ameliyat gündeme gelmektedir. Bazı tümörlerde ise tümör küçük olsa da tek seçenek ameliyat olmaktadır. Eğer hastadaki tümör küçükse ve radyasyonla tedavi olabilecek özellikler taşıyorsa, bu durumda da Gamma Knife radyocerrahisi uygulanabilmektedir” dedi.

ŞAŞILIK DA OLABİLİR

- Beyin tümörleri nasıl belirti verir?

Genellikle baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler kafa içi basıncının arttığını gösterir. Bundan başka, tümörün bulunduğu yere göre bazı fonksiyonların bozulması da belirti olarak ortaya çıkar; örneğin kuvvet kaybı, felç, uyuşmalar, görme ve işitme azalması, dengesizlik, konuşma bozukluğu gibi.

- Şaşılık, gözkapağı düşüklüğü gibi belirtiler de sık görülüyor mu?

Evet. Eğer tümör göze doğru giden sinirlere zarar veriyorsa, bu belirtiler de görülür.

- Ameliyatlar nasıl yapılıyor?

Bazı tümörlerde tümör küçük olsa da tek seçenek ameliyat olmaktadır. Ameliyatla genellikle kafatasında geçici bir pencere açılmakta, buradan tümöre ulaşarak tümör çıkartılmaktadır. Beynin alt kısımlarında yerleşen bazı tümörlerde ise burundan girilerek tümör çıkarılması işlemi uygulanmaktadır. Eğer hastadaki tümör küçükse ve radyasyonla tedavi olabilecek özellikler taşıyorsa, bu durumda da Gamma Knife radyocerrahisi uygulanabilmektedir. Bazen tümörün bulunduğu yer nedeniyle de ameliyat hasta için problem yaratabileceğinden, Gamma Knife radyocerrahisi uygulanabilmektedir.

‘KIZIM ARTIK MUTLU’

7 yaşında Esui, gözkapağı düşüklüğü, şaşılık ve baş ağrısı şikâyetleri ile Moğalistan’da gitiği hastanelerde kendisine iyi huylu beyin tümörü tanısı konuldu. Tedavi için Türkiye’ye gelen Esui’nin, sol gözünün arkasında yer alan tümöre üç ay önce Gamma Knife Radyocerrahisi uygulandı ve Esui’nin ilk kontrolünde tümörün oldukça küçüldüğü gözlendi.

Baba Ganbileg Batbileg, kızının 2020 Ağustos ayında ilk gözkapağı düşmesiyle hastaneye başvurduklarını belirterek yaşadıkları süreci şöyle özetledi:

“Kızımız için Moğolistan’da ameliyat yapamayacaklarını söylediler ve tümör yerleşim yeri olarak çok tehlikeli bir bölgede olduğundan, gelişmiş ülkelere gitmemizi önerdiler. Biz de araştırmalara başladık ve geçen yıl kasım ayında İstanbul’a geldik. Bir gün sonra Prof. Dr. Selçuk Peker ve ekibiyle görüştük. Moğolistan’da yaptırdığımız tetkikleri incelediler, hikâyemizle tanıştılar. Bir sonraki gün bizi Beyin Cerrahisi’nden Prof. Dr. Talat Kırış ile görüştürdüler, bizim için en doğru ve etkili tedavi yönteminin Gamma Knife olacağı bilgisi verildi. Gamma Knife sonrası tamamen kapalı olan gözkapağı yavaşça açılmaya başladı ve zamanla tamamen açıldı. Kızım da çok mutlu.”