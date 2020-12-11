Küçük esnafın elektrik ve doğal gazı bu ay sonuna kadar kesilmeyecek

11 Aralık 2020 Cuma, 16:48

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde şehiriçi dağıtımı üstlenen şirketlerin çatı örgütleri Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) görüştü.

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler sonrasında faaliyetlerini durduran ya da kapalı olan küçük işletmelerin borcu olsa bile elektrik ve gazlarının Aralık ayı boyunca kesilmemesini istedi.

Ocak ayında koşullara uygun olarak durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Sektör kaynakları, Aralık ayı sonuna kadar borcu olan küçük işletmelerin gaz ve elektriklerinin kesilmeyeceğini belirterek, “Lokanta, cafe, düğün salonu gibi bazı işletmeler faaliyetlerine ara verdi. Bunların, borçları olsa bile gaz ve elektrikleri kesilmeyecek” dedi.



