Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara borcu 862 milyar liraya ulaştı

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

BDDK verilerine göre bu oranın son yıllardaki en yüksek artış anlamına geldiğini belirten Bakırlıoğlu, “Kasım 2019’da KOBİ’lerin toplam kredi borçları 618 milyar lira iken, bu yılın aynı ayında 862 milyar liraya çıkmış. İlk defa kredi kullanan KOBİ’lerin sayısı da oldukça fazla. Bu süreçte bankaların takibe başlama süresi 90 günden 180 güne çıkarıldı. Bu uygulamanın süresi de Haziran 2021’e uzatıldı” diye konuştu.

YÜZDE 35 ARTACAK

Ocak ayından sonra icra takibine düşen dosya sayısının katlanarak artacağının öngörüldüğünü belirten Bakırlıoğlu, bu durumun firmaların batması, işçilerin işsiz kalması anlamına geldiğini vurguladı.

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Uluslararası alacak sigortası şirketlerinin raporlarında iflasların gelecek yıl dünyada yüzde 35 artacağı öngörülüyor. Bu oran ABD’de yüzde 57, Brezilya’da yüzde 45, Çin’de yüzde 40, İngiltere’de yüzde 43, İspanya’da yüzde 41, İtalya’da yüzde 27 ve Fransa’da yüzde 25 ve Türkiye’de yüzde 31. 2018-2019 yıllarında ülkemizde konkordato ilan eden firma sayısı 2 bin civarında. Sadece 200 firmanın iflası açıklandı, diğerleri ise bekletiliyor. Ancak iflasların teknik olarak engellenmesi, bu şirketlerin iflastan kurtulduğu anlamına gelmiyor.” En büyük korkunun ise bu iflasların domino etkisiyle küresel bir krize dönmesi olduğunu hatırlatan Bakıroğlu, şu noktaya dikkat çekti:

TEDBİR ALMALIYIZ

“Türkiye bu krizi aşmak için tedbir almak zorunda. Her ne kadar esnaf destek paketleri, ekonomik istikrar kalkanı destekleri, kamu alacaklarının yapılandırılması kanunları çıkarılsa da tüm destekler, krediler borçların ödenmesine harcanmış, esnafın, sanayicinin borçları daha da artırmıştır. Öncelikle kamu kaynakları 5’li çete olarak adlandırılan iktidarın gözdesi müteahhitlere değil KOBİ’lere aktarılmalıdır.”